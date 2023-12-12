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محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الانتخابات للإطمئنان على سير العملية الانتخابية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:03 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الانتخابات للإطمئنان على سير العملية الانتخابية محافظ كفرالشيخ يتفقد اللجان
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، عددًا من اللجان للاطمئنان على سير وانتظام العملية الانتخابية وسط إقبال كبير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية فى ثالث أيام الإقتراع، حيث تفقد من بينها، اللجنة الانتخابية رقم 4 ومقرها مدرسة التربية الفكرية بمدينة كفرالشيخ، وذلك بحضور اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، عدد من القيادات التنفيذية.

 

واطمأن محافظ كفرالشيخ، على كافة التجهيزات والإجراءات التى قامت بها أجهزة المحافظة، لتسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وتوفير كل الإمكانيات والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية2024، وبخاصة ذوي الهمم وكبار السن، قائلاً : " المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية هى حق أصيل وواجب وطنى"، مشيداَ بأبناء كفرالشيخ الذين يسطرون ملحمة وطنية بتحقيق نسبة مشاركة وإقبال غير مسبوق على صناديق الإقتراع بمدن وقرى المحافظة للتعبير عن إرادتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم .

 

وحث اللواء جمال نورالدين، عموم أهالى محافظة كفرالشيخ للمشاركة بكثافة فى العرس الانتخابي لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدًا على حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات التى تضمن نجاح العملية الانتخابية، لافتاً الى وعي أبناء محافظة كفرالشيخ في تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضارى اللائق والمشرف لأهالى كفر الشيخ.

 

واستعدت محافظة كفر الشيخ للانتخابات الرئاسية، بتجهيز 14 لجنة عامة و508 مراكز انتخابية بـ 524 لجنة فرعية، تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات، كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في المحافظة مليوني و339 ألفا و800 ناخب.

 

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، جميع أجهزة المحافظة برفع درجة الاستعداد خلال الانتخابات الرئاسية، بوجود خطة للطوارئ تتضمن توزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري، كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولًا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان.

كما كلف، رؤساء المراكز والمدن، بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، والتأكد من سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وأماكن انتظار لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

 

 







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