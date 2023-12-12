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محافظ الجيزة يشيد بوعى المصريين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستورى

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 07:44 م
محافظ الجيزة يشيد بوعى المصريين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستورى محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد يتفقد اللجان الانتخابية
كتبت - مرام محمد

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واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، مع نهاية ثالث أيام الانتخابات الرئاسية وقبل غلق صناديق الاقتراع في التاسعة من مساء اليوم، جولاته الميدانية لتفقد مقار اللجان الانتخابية بحي بولاق الدكرور، وذلك للوقوف على توافد الناخبين للتصويت قبل غلق الصناديق.
 
وشملت جولة المحافظ المقار الانتخابية في مدارس الشيخة جواهر الثانوية بنات، والشهيد أحمد عبد العزيز الأبتدائية والرائد شهيد أحمد سعيد الاعدادية  بحي بولاق الدكرور. 
 
وحرص المحافظ على الحديث مع المواطنين قبل دخولهم للإدلاء بأصواتهم خاصة كبار السن والسيدات مقدما لهم الشكر لحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وهو ما يعكس مدى الوعي لدى المواطنين بالحق الدستوري وإظهار الوجه الحضاري والديمقراطي أمام العالم، مشيدا بالوعي الكبير الذي لمسه من المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات. 
 
وأضاف المحافظ، أن اللجان في كافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة مازالت تشهد توافد للناخبين للإدلاء بأصواتهم قبل نهاية الماراثون الانتخابي. 
 
ومن جانبهم، حرص الشباب والأهالي على التقاط الصور التذكارية مع محافظ الجيزة في هذه الأجواء الوطنية المميزة.
 
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