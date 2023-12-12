محافظ الأقصر يستكمل جولاته التفقدية بلجان الانتخابات الرئاسية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية المتواصلة لمتابعة سير أعمال التصويت بالانتخابات الرئاسية بمختلف مدن ومراكز محافظة الأقصر، مشيداً بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تسير بشكل منظم دون أية معوقات، مما يؤكد على عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

واطمأن محافظ الأقصر، علي توفير كافة سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر خاصة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، كما تفقد محافظ الأقصر، عدد من اللجان فى جنوب وغرب المحافظة، شملت لجان مدرسة العضايمة الابتدائية المشتركة، ومدرسة جزيرة راجح، ومدرسة ساحل الدقيرة الإبتدائية، ومدرسة المساوية للتعليم الأساسي بقرية العضايمة بمركز إسنا.

واستكمل المحافظ جولاته أمس الاثنين، بزيارة مركز ومدينة أرمنت، حيث توجه إلى مطرانية الأقباط الأرثوذوكس، وكان في استقباله نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، وعدد من الآباء القساوسة، وعلي عثمان نائب رئيس مركز أرمنت، حيث اطمأن على انتظام سير العملية الانتخابية، ورافق المحافظ خلال جولته، العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد هشام السعدي رئيس مركز إسنا.

وانطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقراانتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية، وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن،ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.



الأهالى-يتجمعون-حول-المحافظ-خلال-جولاته-بالقرى



المحافظ-خلال-جولته-عل-اللجان-مع-شاب-يرتدى-علم-مصر



المحافظ-يتابع-انتظام-الناخبين-فى-اللجان-بالأقصر



جانب-من-الجولات-الميدانية-لمحافظ-الأقصر-على-اللجان



جانب-من-جولات-المحافظ-على-اللجان



لقاء-المحافظ-مع-شاب-من-ذوى-الهمم-أمام-اللجان-الانتخابية



محافظ-الأقصر-يستكمل-جولاته-على-لجان-الانتخابات