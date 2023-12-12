محافظ الأقصر يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية فى الزينية والبعيرات والقرنة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولات مكوكية لتفقد سير أعمال لجنة مدرسة العشى الثانوية المشتركة بدائرة مركز ومدينة الزينية، ولجان مدرسة الطارف للتعليم الأساسي المشتركة، والمقر الانتخابي لقرية البعيرات - مدرسة الشهيد حسن محمد جلال، والوحدة المحلية لقرية الأقالتة، ومركز شباب الأقالتة المطور بدائرة مركز ومدينة القرنة و لجنة مجمع مدارس منشأة العمارى الابتدائية" مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة" بدائرة مركز ومدينة الأقصر.

وجاءت جولات المحافظ فى ضوء متابعة سير أعمال مقار اللجان الانتخابية فى اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة 2023 بمراكز ومدن محافظة الأقصر، وذلك بمرافقة العميد عمر حسن رئيس الأدارة المركزية لمكتب شئون المحافظ والعميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية و حسام محمدين مهران رئيس مركز ومدينة القرنة ومحسن الشامى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومسئول الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقرا انتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن،ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.



جانب من جولة المحافظ على اللجان



لقاء المحافظ مع كبار السن فى لجان الانتخابات



محافظ الأقصر يقود جولات على لجان الانتخابات الرئاسية بالزينية والبعيرات