محافظ أسوان يثنى على الروح الوطنية للتوافد أمام اللجان الانتخابية.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

لليوم الثالث تواصل لجان الوافدين بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان بإجمالى 12 لجنة انتخابية توافدا وإقبالا كبيرا من الناخبين العاملين فى المشروعات القومية والشركات والهيئات والقطاعات السياحية والصناعية والجامعية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وأثنى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتلاحم والتكاتف الملحوظ من الجميع للتوافد على اللجان الانتخابية بواقع 254 لجنة فرعية للتصويت داخل صناديق الاقتراع، مشيداً بهذه الروح الوطنية لكل فئات المجتمع من كبار السن وذوى الهمم والمرضى والشباب والمرأة.

وتجدر الإشارة إلى أن الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع من العاملين بمشروعات توشكى والمحطات الشمسية ببنبان وفارس، وأيضاً المجمعات الصناعية والمصانع الكبرى، وخاصة سكر كوم أمبو وسكر إدفو والفيروسيلكون وكيما والنصر للتعدين وأسمنت أسوان، علاوة على العاملين بالمصانع والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، فضلاً عن العاملين بالشركات والفنادق والبواخر السياحية.