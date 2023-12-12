اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 02:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يثنى على الروح الوطنية للتوافد أمام اللجان الانتخابية.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 02:04 م
محافظ أسوان يثنى على الروح الوطنية للتوافد أمام اللجان الانتخابية.. صور الناخبون فى أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لليوم الثالث تواصل لجان الوافدين بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان بإجمالى 12 لجنة انتخابية توافدا وإقبالا كبيرا من الناخبين العاملين فى المشروعات القومية والشركات والهيئات والقطاعات السياحية والصناعية والجامعية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وأثنى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتلاحم والتكاتف الملحوظ من الجميع للتوافد على اللجان الانتخابية بواقع 254 لجنة فرعية للتصويت داخل صناديق الاقتراع، مشيداً بهذه الروح الوطنية لكل فئات المجتمع من كبار السن وذوى الهمم والمرضى والشباب والمرأة.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع من العاملين بمشروعات توشكى والمحطات الشمسية ببنبان وفارس، وأيضاً المجمعات الصناعية والمصانع الكبرى، وخاصة سكر كوم أمبو وسكر إدفو والفيروسيلكون وكيما والنصر للتعدين وأسمنت أسوان، علاوة على العاملين بالمصانع والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، فضلاً عن العاملين بالشركات والفنادق والبواخر السياحية.
 
توافد-الناخبين-على-لجان-أسوان-(1)
توافد-الناخبين-على-لجان-أسوان-(1)

توافد-الناخبين-على-لجان-أسوان-(2)
توافد-الناخبين-على-لجان-أسوان-(2)

توافد-الناخبين-على-لجان-أسوان-(3)
توافد-الناخبين-على-لجان-أسوان-(3)

توافد-الناخبين-على-لجان-أسوان-(4)
توافد-الناخبين-على-لجان-أسوان-(4)

توافد-الناخبين-على-لجان-أسوان-(5)
توافد-الناخبين-على-لجان-أسوان-(5)

توافد-الناخبين-على-لجان-أسوان-(6)
توافد-الناخبين-على-لجان-أسوان-(6)

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثالث

اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

آخر يوم لانتخابات الرئاسة

اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

غلق باب اللجان

غلق التصويت

انتهاء تصويت الانتخابات الرئاسية

الفرز

فرز الأصوات

فرز أصوات الانتخابات

فرز لجان الانتخابات

فرز الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة