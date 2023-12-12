مجلس العموم البريطاني يوافق على ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا

كتب عبد الوهاب الجندى

وافق مجلس العموم البريطاني على نسخة معدلة من اتفاقية ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا بأغلبية 313 مقابل اعتراض 269، وفق وسائل إعلام بريطانية.

وسيتكبد دافعو الضرائب البريطانيون التكاليف الإضافية لمشروع الهجرة المثير للجدل، الذي وقعت علية الحكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون مع رواندا، وينص على ترحيل مهاجرين وصلوا إلى بريطانيا بطريقة غير قانونية إليها.

وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي، بعد توقيعه الاتفاقية الجديدة مع نظيره الراوندي فينسنت بيروتا، إن "خطة رواندا الجديدة ستنال قبول القضاء البريطاني"، حيث أعدت حكومة سوناك مشروع قانون يعطل خمسة ادعاءات قانونية يلجأ إليها المهاجرون من أجل وقف عملية ترحيلهم القسري.

وقدم وزير الهجرة البريطاني استقالته بعدما نشرت الحكومة قانونا معجلا يتعلق بمعاهدة مثيرة للجدل وقعت مع رواندا وتنص على إعادة مهاجرين إلى هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.