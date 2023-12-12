مجلس الشعب السوري يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2024

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أقر مجلس الشعب السوري، في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، حيث تحدد اعتمادات الموازنة بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري بينما بلغ إجمالي العجز 9404 مليارات ليرة.



وأعرب صباغ - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) - عن تمنياته بأن تحقق هذه الموازنة النتائج المرجوة منها في ظل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مصالح الشعب السوري.



بدوره، أشار وزير المالية السوري الدكتور كنان ياغي إلى عمق النقاشات التي جرت في المجلس ولجنة الموازنة والحسابات مع ممثلي الجهات العامة ومندوبي وزارة المالية والتي شملت مختلف جوانب مشروع الموازنة وما تضمنه من أرقام وآلية توزيعها.