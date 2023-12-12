مجتمعات عربية فى نيوجيرسى: شاركنا فى الإضراب من أجل غزة لوقف إطلاق النار

كتبت رباب فتحى

نظمت المجتمعات العربية الأمريكية فى نيوجيرسى أمس الاثنين إضرابًا عامًا، بعد أن منعت الولايات المتحدة باستخدام الـ"فيتو" قرارًا للأمم المتحدة يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة، فى أحدث تعبير عن معارضة الهجوم العسكرى الإسرائيلى المدمر فى الأراضى الفلسطينية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

على طول "طريق فلسطين" فى مدينة باترسون، استجاب العشرات من أصحاب الأعمال وقادة المجتمع والأسر التى لديها أطفال صغار، وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية، لدعوة القادة الفلسطينيين لإظهار الغضب المتزايد، من الناحية الرمزية والسياسية والاقتصادية والقلق إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية التى بدأت بعد هجوم 7 أكتوبر.

وقالت الدكتور جابين أحمد، أحد السكان المحليين وصاحبة صيدلية وعضو فى العديد من المجالس الطبية الحكومية: "نأمل أن يبعث هذا برسالة مفادها أن المسلمين متحدون، والجمهور متحد، وأننا جميعًا على نفس الصفحة، وأننا على استعداد للتضحية بأعمالنا لإسماع أصواتنا".

ووصفت أحمد مجموعة من المشاعر التى أثارتها الصور القادمة من غزة ومعرفة أن مئات الفلسطينيين يقتلون ويصابون فى القصف يوميًا. وقتل 65 فراد من عائلة زوجها السابق، أمجد أبو كويك، فى غزة.

وقالت أحمد: "هناك مجموعة واسعة من المشاعر - الغضب، والإحباط، والحزن، واليأس، والشعور بالذنب بسبب امتياز الحصول على وجبات الطعام والحصول على الرعاية الصحية بينما يتضور الناس جوعا ويتحدثون عن كيف مات أطفالهم من الجوع. كأم وعاملة فى المجال الإنسانى، من المؤلم جدًا أن أشهد ذلك."

وقال دياب مصطفى، رئيس مركز الجالية الفلسطينية الأمريكية فى كليفتون، إحدى ضواحى باترسون، أن الإضراب العام ركز على نشر الوعى بما يحدث بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار يوم الجمعة فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدعم من 90 دولة عضو من أجل "وقف فورى لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وقال مصطفى: "نحن كأمريكيين، وخاصة كمسلمين، نحتاج إلى التحدث بصوت عالٍ - وبما أننا نعتقد أن معظم الشعب الأمريكى يطالب بوقف إطلاق النار. نحن بحاجة إلى وضع حد لهذا القتل وإيجاد حل سياسى يمنح الشعب الفلسطينى حقوقه واستقلاله وحقوقه فى تقرير المصير. نشعر أن الإدارة لا تستمع إلينا ولا تستمع إلى الناس فى الشوارع."

واعترف مصطفى أنه أصبح من الصعب الاحتجاج على تصرفات إسرائيل فى غزة دون أن يوصف الموقف بمعاداة السامية.

مع دخول الإضراب العام يوم الاثنين حيز التنفيذ فى نيوجيرسى، كان سارى المفعول بالفعل فى جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، وأعلنت الحكومة اللبنانية أيضًا أنها ستغلق جميع المكاتب والمؤسسات الحكومية.