متى يكون فقدان الشهية علامة على مشكلة صحية؟

كتبت فاطمة ياسر

هل تعلم أن فقدان الشهية يعد إنذارا مبكرا لمشكلات صحية؟ هذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes. محذرا من عدم معرفة السبب، أوضح التقرير، أن البعض يتعرض لفقدان الشهية المؤقت، نتيجة لضغط نفسي، أو قلق، وتعود شهيتك مرة أخرى لطبيعتها، ولكن الخوف عند استمرار هذا الأمر لعدة أيام لأنه علامة على وجود مشكلة صحية في الجسم.