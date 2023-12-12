متنفس جديد للأهالى.. قرب انتهاء الممشى السياحى بالمنصورة لدخوله الخدمة.. صور

الدقهلية شريف الديب

دخل مشروع المشاية الجديد على النيل بمدينة المنصورة المراحل النهائية، تمهيدا لافتتاحه أمام الجمهور والذي يعد متنفسا جديد وممشي سياحي لأهالي مدينة المنصورة والمحافظة بالكامل، وخلق محور جديد للسيارات لرفع الضغط عن الشوارع الرئيسية والذي يبدأ من خلف مبنى محافظة الدقهلية حتى مدينة طلخا.

ويعد هذا المشروع ضمن جهود الدوله لتطوير الوجهات النيلية، وزيادة الأنشطة الترفيهية للمواطن، و زيادة أماكن الجذب السياحي وتحسين الصورة البصرية لهذا القطاع، ليحقق الاستفادة الكبرى من نهر النيل فى تمكين المواطنين من الاستمتاع بمنظره الجميل.

وبعد أن شهد عدد من الشوارع بمدينة المنصورة، عمليات توسعه والغاء بعض الحدائق الصغيرة، والتى كانت موجود بشارع قناة السويس، القريب من المشروع الجديد، و كان هناك ضرورة لتعويض تلك المساحات الصغيرة داخل الكتل السكنية إلى مساحات اكبر، وفى الهواء الطلق

وكان لاختيار الممشي الجديد بمدينة المنصورة، فى هذا المكان الجديد هو ليكون مسار موازي على طول نهر النيل، مزوّد بخدمات ومرافق متعددة مع نظام إضاءة ليلي، كما يمتد من خلف مبني الرقابة الإدارية بناحية توريل إلى خلف مكتبة مصر العامه الموجودة خلف ديوان عام المحافظة ،

وأشارت المهندسة مني الساعي مدير عام المشروعات بالمحافظة، أن مشروع المشاية الجديدة يتم على مرحلتين، المرحلة الأولى تضم قطاع بطول 550 مترا، والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر، بعرض يصل إلى 14 مترا، يضم طريق سيارات بعرض 6 أمتار، وممشى سياحى على النيل ورصيف بجوار الأبراج السكنية،

واضاف أن فى القطاع الأول من المشروع يضم طريق سيارات، وممشى سياحى، ترفيهى لأبناء الدقهلية، ويخدم المنطقة ويحل مشكلة مرورية مزمنة نتيجة وجود للعديد من المصالح الحكومية بالمنطقة

وأضافت أن القطاع الأول بطول 550 مترا، و تم الانتهاء من صب البلاطات الخرسانية، بطول 450 مترا، بنسبة 80 %، بالإضافة إلى صب خرسانات ميول الجسر، وجارى البدء فى تجهيز وتأسيس الممشى السياحي بعد أن تم ضبط المناسيب بالجريدر والهراس والرش بالمياه، قبل البدء في الخرسانة وتركيب الانترلوك، و تم صب بلاطات القطاع الأول بالكامل وتركيب بلاط الانترلوك للممشى السياحى والرصيف بعد اقتراب دخوله الخدمة،

وأوضحت أنه جاري البدء فى تجهيز وتأسيس مداخل ومخارج الممشى لربطه بشارع سعد زغلول، متزامنا مع اعمال التشطيب النهائية

وأشارت إلى أن الممشي يضم مساحات خضراء مخصصة للأطفال، إضافة إلى عدد من الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، تمكنهم من الاستمتاع بالمكان وقضاء وقت جيد

واوضحت على وجود تنسيق بين كافة الجهات لتذليل أى معوقات والانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمنى الموضوع للممشي لدخوله الخدمة لخدمة المواطنين والقضاء على التكدس المرورى، وهو ما وضح فى الالتزام بتوقيتات كل مرحله





مشروع المشاية الجديدة





ممشي سياحي لأهالي مدينة المنصورة





الاعمال النهائية للممشى







