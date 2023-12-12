اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 02:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

متطوع بالتحالف الوطنى: ملحمة من الشباب والفتيات فى اللجان الانتخابية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 01:35 م
متطوع بالتحالف الوطنى: ملحمة من الشباب والفتيات فى اللجان الانتخابية محمود علام خلال مشاركته في الانتخابات اليوم
كتب عبد الحليم سالم - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
‏تشهد الانتخابات الرئاسية مشاركة واسعة النطاق من مختلف منظمات المجتمع المدني والتحالف الوطني والاحزاب السياسية، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات على رأسها مؤسسة حياة كريمة.
 
ومن بين المتطوعين والمشاركين في التحالف الوطني بمحافظة الاسماعيلية، التقينا بالمهندس محمود علام مساعد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب سابقا، الذي أشار إلى أن اللجان تشهد ملحمة بكل ما تعنيه الكلمة من إقبال كبير للشباب والفتيات على الانتخابات.
 
وأضاف محمود علام أن هناك تعاونا بين الجميع بهدف خروج اليوم الانتخابي بدون أي عقبات أو خروقات كما حدث خلال اليومين الماضيين اللذين سارا بشكل سلس وميسر، حيث إن هناك فرق تقوم بمساعدة الناخبين موجودة في خيام أمام اللجان لاستخراج أرقام الناخبين وأرقام اللجان الخاصة بهم كل هذه الأمور تساهم في تسهيل العملية الانتخابية.
 
وأوضح أن كل ناخب يختار المرشح بدون أى ضغوط، كل ناخب يعرف المرشح الذي سيختاره قبل أن يأتي إلى اللجنة الانتخابية نفسها.
 
‏وأضاف أن مركز ومدينة القنطرة غرب برئاسة المحاسب ممدوح أنور، يضم 19 لجنة انتخابية تشمل المدينة والقرى الممتدة من حدود بورسعيد حتى حدود محافظة الإسماعيلية وهو مركز من المراكز الكبيرة والتي تشارك بقوة في العرس الانتخابي.
 






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثالث

اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

آخر يوم لانتخابات الرئاسة

اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

غلق باب اللجان

غلق التصويت

انتهاء تصويت الانتخابات الرئاسية

الفرز

فرز الأصوات

فرز أصوات الانتخابات

فرز لجان الانتخابات

فرز الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة