اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 10:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

متطوعو حياة كريمة ييسرون إجراءات الانتخابات بالإسماعيلية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 10:39 ص
متطوعو حياة كريمة ييسرون إجراءات الانتخابات بالإسماعيلية لجنة مدرسة القنطرة غرب الإعدادية بنات
كتب عبد الحليم سالم - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلعب مؤسسة حياة كريمة دورا مهما فى تيسير العملية الانتخابية على الناخبين فى مراكز ومدن الجمهورية.

 

وفى محافظة الإسماعيلية وتحديدا أمام لجنة مدرسة القنطرة غرب الإعدادية بنات يعمل فريق مؤسسة حياة كريمة على تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واستخراج أرقامهم وتعريفهم بأرقام اللجان

 

‏وأشار فريق مؤسسة حياة كريمة لـ"اليوم السابع" إلى أنهم ييسرون عملية الانتخابات، وأن هناك إقبال ما بين كثيف إلى متوسط وإنهم يدعون الشباب من لم ينتخب أن يستغل اليوم للإدلاء بصوته.

 

وأوضحوا أنهم لا يوجهون احد بل ييسرون الأمر فقط وكل ناخب يختار مرشحه المفضل.

 

وجهزت محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و10 لجان عامة، وبلغ عدد لجان الوافدين 10 لجان انتخابية، بإجمالى 963.273 صوتا انتخابيا.

 

وكان اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية برئاسة نائب محافظ الإسماعيلية؛ لمتابعة سير الاستحقاق الانتخابى وتذليل كافة العقبات التى تواجه الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم.

 

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

 

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

 
2b814ddc-34d7-4b89-aa34-8c1ae411b37e
 لجنة مدرسة القنطرة غرب الإعدادية بنات

96df484e-0a6a-46ff-ab7f-ab9b3e6661c6
 لجنة مدرسة القنطرة غرب الإعدادية بنات

fa2cd9d9-2ac2-479a-9632-25c3e1d16381
 من داخل لجنة مدرسة القنطرة غرب الإعدادية بنات
 






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثالث

اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

آخر يوم لانتخابات الرئاسة

اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

غلق باب اللجان

غلق التصويت

انتهاء تصويت الانتخابات الرئاسية

الفرز

فرز الأصوات

فرز أصوات الانتخابات

فرز لجان الانتخابات

فرز الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة