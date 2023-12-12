اليوم السابع
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متطوعو حياة كريمة يواصلون العمل حتى الساعات الأخيرة من الانتخابات.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 07:39 م
متطوعو حياة كريمة يواصلون العمل حتى الساعات الأخيرة من الانتخابات.. صور متطوعو حياة كريمة
كتب عبد الحليم سالم - صبرى غانم

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يواصل متطوعو المبادرة الرئيسية حياة كريمة تيسير دخول الناخبين في لجان محافظة الإسماعيلية، ومن بين هؤلاء 3 أشقاء في مراحل التعليم المختلفة هم أحمد عاطف خريج هندسة كمبيوتر، ونادى عاطف فى الثانوية العامة، وآية عاطف خريجة كلية التربية، وهم ثلاثة أشقاء يشاركون متطوعين لتيسير دخول الناخبين إلى اللجان، بالإضافة إلى علي محمد كلية تمريض.
 
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وحول رأيهم فيما يتعلق بالإقبال قالوا إن الإقبال متباين ما بين متوسط هذا اليوم لكنه كان أكثر من ذلك خلال اليومين الماضيين.
 
وتعليقا على ذلك أشاد ممدوح أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية بإقبال الناخبين في أيام الانتخابات الثلاثة.
 
أشار  خلال مشاركته في مسيرة انطلقت من أمام مبنى الوحدة المحلية حتى اللجان الانتخابية في وسط المدينة بوعي المواطنين وخاصة الشباب والفتيات الذين اقبلوا بكثافة على الانتخابات في الأيام الثلاثة.
 
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وأضاف أن مدينة القنطرة غرب ستكون من المدن التي ستتحقق نتائج جيدة جدا، وذلك من خلال متابعتنا لعملية التصويت في اللجان الانتخابية المختلفة.
 
و‏أوضح ممدوح أنور أن المشاركة في الانتخابات واجب لا بد أن يحرص جميع الفئات من المجتمع عليه، وكل ناخب من حقه أن يختار المرشح الذي يريده في جو من الهدوء الانضباط، مشيدا بالجهد الكبير لأجهزة الأمن التي تساهم في تحقيق النظام والاستقرار خارج اللجان الانتخابية.
 
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