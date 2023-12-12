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متحدث حكومة الاحتلال: بيروت ستواجه مصير غزة إذا قرر حزب الله شن حرب علينا

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 02:13 م
متحدث حكومة الاحتلال: بيروت ستواجه مصير غزة إذا قرر حزب الله شن حرب علينا متحدث حكومة الاحتلال
كتب سمير حسنى

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هدد إيلون ليفى المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لبنان بأنه سيواجه نفس مصير غزة، مضيفا: إذا قرر حزب الله شن حرب علينا ستواجه بيروت نفس مصير غزة".

أضاف المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أن إطلاق سراح المحتجزين سيختصر أمد الحرب في قطاع غزة، عن القاهرة الإخبارية.

كان فارس بويز، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، قال إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ يوميا عشرات الغارات بالقصف المدفعي والصاروخي على الحدود الجنوبية، كاشفا عن سقوط عشرات الشهداء جراء القصف الإسرائيلي والتصعيد على الحدود الجنوبية.

أضاف وزير الخارجية اللبناني الأسبق، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو وحكومته يعملان على زيادة التصعيد في الجنوب اللبناني، متهما الاحتلال بتوسيع رقعة الحرب مع غزة الى الحدود اللبنانية لتوريط الولايات المتحدة بالمشاركة فيها.







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