مباحثات مع وزير الطاقة اليمنى والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز

كتبت -مروة الغول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع الدكتور سعيد سليمان الشماسى وزير النفط اليمنى والوفد المرافق له على هامش المشاركة فى مؤتمر الطاقة العربى الثانى عشر بقطر والذى تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك.

وأكد المهندس طارق الملا خلال اللقاء على دعم التعاون والتفاهم بين البلدين فى مجالات صناعة البترول والغاز والتعدين فى إطار الاتفاق الموقع بين البلدين .

وتناول اللقاء بحث المساهمة فى تطوير الاتفاقيات البترولية فى اليمن كأحد المجالات المهمة التى تتطلبها صناعة البترول والغاز هناك، والرغبة القوية فى تواجد الشركات المصرية العاملة فى مجالات المشروعات والخدمات باليمن وكذا خطة اليمن لاستغلال موقعها الاستراتيجى فى تخزين الخام والمنتجات البترولية وإقامة مصافى التكرير، والاستفادة من خبرات مصر فى مجالات الغاز الطبيعى وخاصة الغاز الطبيعى المضغوط كوقود للسيارات وذلك إلى جانب التعاون فى مجال استغلال الثروات التعدينية.

وتطرق اللقاء إلى مشاركة اليمن فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2024 المقرر عقده فى فبراير المقبل وعمل فرق برنامج العمل بالبلدين على مجالات التعاون التى تم بلورتها خلال المباحثات .

ويلتقى الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز

والتقى الوزير مع محمد هامل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز على هامش المشاركة فى المؤتمر ، وتناول اللقاء مشاركة المنظمة فى مؤتمر قمة المناخ COP28 بالامارات وما تناولته القمة من موضوعات وعلى رأسها الحاجة للإمدادات التى تقدمها صناعة البترول والغاز الطبيعى وجهودها فى تسريع وتيرة التحول الطاقى ومشروعات إزالة الكربون وخفض الانبعاثات وكذلك التعاون بين الجانبين فى إطار عضوية مصر بالمنظمة ودور المنظمة فى دعم الحوار بين المنتجين والمستهلكين والدور الهام لصناعة الغاز الطبيعى وزيادة الاعتماد عليه كوقود نظيف ضمن مزيج الطاقة العالمى.