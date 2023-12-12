ليه الفراخ المشوية أفضل.. هتحسن صحة قلبك وتعزز مناعتك

كتبت إيناس البنا

يعد الشواء من الطرق المحببة لدى الكثير من الأشخاص سواء لمذاقه اللذيذ أو لفوائده الغذائية قليلة الدسم، والتي تستخدم بكثرة من جانب الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن واتباع نظام غذائى صحى.

ولكن على الرغم من أنها طريقة شائعة لأنواع مختلفة من الأطعمة، إلا أنه وفقا لموقع " onlymyhealth" ظهرت مخاوف مؤخرًا بشأن المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بتناول اللحوم والدجاج المشوى.

الدجاج هو مصدر للبروتين، ويوفر اللبنات الأساسية للعضلات والعظام والأنسجة، وهو أمر ضروري للحفاظ على كتلة العضلات وتعزيز الشبع، كما يعد الدجاج مصدرًا طبيعيًا للعديد من الفيتامينات والمعادن مثل النياسين وفيتامين ب6 والسيلينيوم والفوسفور، وكلها تساهم في وظائف الجسم المختلفة.

مزايا الدجاج المشوى

تحتوي على كمية أقل من الدهون

على عكس الدجاج المقلي، تساعد عملية الشواء على تقليل محتوى الدهون، فالدهون المتساقطة أثناء الطهي تقضي على السعرات الحرارية الزائدة، مما يجعلها خيارًا صحيًا مقارنة بطرق الطهي الأخرى.

اختيار صحي للقلب

يمكن أن يكون الدجاج المشوي، خاصة عند شويه دون إضافة دهون مشبعة، خيارًا صديقًا للقلب، حيث يحتوي الدجاج بشكل طبيعي على نسبة أقل من الدهون المشبعة مقارنة باللحوم الحمراء، كما أن الشوي يقلل أيضًا من خطر الدهون الضارة، علاوة على ذلك، يساعد وجود النياسين وفيتامين ب6 في الدجاج على تنظيم مستويات الكوليسترول، مما يساهم في صحة القلب والأوعية الدموية.

يعزز جهاز المناعة

يحتوي الدجاج على مجموعة من العناصر الغذائية التي تعزز المناعة مثل الزنك وفيتامين ب 6 وفيتامين أ، وتعتبر هذه الفيتامينات والمعادن الأساسية ضرورية لأداء الجهاز المناعي بشكل سليم، مما يساعد الجسم على مقاومة العدوى والأمراض، بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود مضادات الأكسدة في الدجاج المشوي يوفر المزيد من الحماية ضد تلف الخلايا والالتهابات.

يعزز التحكم فى الوزن

بفضل محتواه العالي من البروتين ومحتواه المنخفض من الدهون مقارنة باللحوم الأخرى، يمكن أن يكون الدجاج المشوي أداة للتحكم فى الوزن، يساعد البروتين على زيادة الشعور بالامتلاء ويقلل الرغبة الشديدة، مما يؤدي إلى تناول عدد أقل من السعرات الحرارية وتعزيز فقدان الوزن، بالإضافة إلى ذلك، تعمل عملية الشواء على التخلص من الدهون الزائدة، مما يساهم أيضًا في تقليل عدد السعرات الحرارية.

تحسين صحة العظام

يوفر الدجاج المشوي المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والفوسفور، وكلاهما ضروري للحفاظ على عظام وأسنان قوية، هذه المعادن حيوية لنمو العظام ومنع فقدان العظام المرتبط بالعمر.

نصائح لتعظيم الفوائد الصحية



لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية للدجاج المشوي، ضع في اعتبارك هذه النصائح:

اختاري قطع الدجاج الخالية من الدهون مثل الصدور أو الفخذين بدون جلد.

استخدم الأعشاب والتوابل بدلاً من الصلصات غير الصحية.

تجنب إضافة الملح الزائد.

يُشوى على نار متوسطة لمنع الاحتراق والتفحم.