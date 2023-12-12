اليوم السابع
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للمرة السادسة.. بايدن يشكر رجال الإطفاء على إنقاذ زوجته وكلبه وقطته فى حريق 2004

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 01:10 ص
للمرة السادسة.. بايدن يشكر رجال الإطفاء على إنقاذ زوجته وكلبه وقطته فى حريق 2004 بايدن
أحمد علوى

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كرر الرئيس جو بايدن الاثنين، للمرة السادسة قصة حريق منزله في ولاية ديلاوير عام 2004، أثناء ظهوره في محطة إطفاء في فيلادلفيا.

وبدأ الرئيس كلامه بالثناء على شركة الإطفاء المحلية في ويلمنتون بولاية ديلاوير، لنقله أثناء عاصفة ثلجية إلى المستشفى عندما أصيب بتمدد الأوعية الدموية في الجمجمة في عام 1988.

وقال بايدن: "لقد أنقذوا أيضا منزلي وحياة زوجتي، كانت زوجتي وكلبي وقطتي في المنزل عند اشتعال الحريق، لقد أنقذوا زوجتي وأنقذوا منزلي".

ووصف بايدن رجال الإطفاء بالمجانين، مضيفا: "كلكم مجانين، أحبكم لهذا السبب، كل أصدقائي إما أصبحوا رجال شرطة أو رجال إطفاء".

وفي أغسطس، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن بايدن روى قصة حريق المنزل 6 مرات على الأقل أثناء تواجده في البيت الأبيض كرئيس.

 

 







بايدن

رجال الإطفاء فى أمريكا

انقاذ زوجة بايدن



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