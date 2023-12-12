"لفتة إنسانية".. قاضى يخرج لمساعدة كبار السن من السيدات حرصن على التصويت.. صور

الشرقية - فتحية الديب

فى لفتة إنسانية، خرج المستشار أحمد البوشي ورئيس اللجنة الثانية ومقرها المعهد الدينى الثانوى بنات بكفر النصيرى مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، لمساعدة سيدتين من كبار السن خارج اللجنة لحرصهما على استقلال توك توك والتوجه إلى الانتخابات رغم ظروفهما الصحية والإدلاء بصوتيهما الانتخابى فى الانتخابات الرئاسية.

وقد فتحت اللجان أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا، فى اليوم الثالث والأخير لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وسط تواجد أمنى مكثف من قبل الأجهزة الأمنية، وأعضاء الأحزاب للتواجد أمام اللجان لمساعدة كبار الناخبين فى معرفة لجانهم الانتخابية، كما تتواجد الشرطة النسائية التى بذلت مجهودا كبيرا فى مساعدة كبار السن من السيدات فى تسهيل وصولهم للجان الانتخابية.

فيما بلغ إجمالي من لهم حق التصويت بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابى بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس، ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء ثالث أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024 في 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية، ودعى المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا فى الخارج بالانتخابات الرئاسية.



لفتة إنسانية قاضي يخرج لمساعدة كبار السن من السيدات لحرصهم على التصويت (1)