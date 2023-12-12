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لفتة إنسانية.. رئيس لجنة انتخابية بالعجوزة يخرج لمساعدة سيدة فى التصويت

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:11 م
لفتة إنسانية.. رئيس لجنة انتخابية بالعجوزة يخرج لمساعدة سيدة فى التصويت رئيس لجنة بالعجوزة يخرج لمساعدة سيدة فى التصويت
كتب محمد إبراهيم

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فى لفتة إنسانية شهدت اللجنة لجنة رقم 2 داخل مدرسة الشهيد عبد الرحمن الصيرفي سابقًا الجيزة الثانوية بنين بالعجوزة، قيام المستشار أحمد رجب عبد العظيم بالخروج إلى إحدى الناخبات من كبار السن الذين لا يستطيعون الحركة.

 

وحضرت سيدة من كبار السن إلى مدرسة الشهيد عبد الرحمن الصيرفي  ، غير قادرة على الدخول للإدلاء بصوتها الى اللجنة الفرعية حيث خرج لها المستشار أحمد رجب وقام بمساعدتها فى الإدلاء بصوتها ووقعت فى كشوف الناخبين.

 

وفتح القضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة 2024 اللجان الانتخابية فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

 

وتجرى الانتخابات بإشراف قضائي على 11 ألفا و631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

 

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رئيس لجنة بالعجوزة يخرج لمساعدة سيدة فى التصويت

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالدليل 140 أو ارسال الرقم القومى فى رساله إلى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.

 

ولا تستغرق عملية التصويت إلا دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب الى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب في اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.

 

ويعود الناخب الى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب آخر بدلا منه.

 







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