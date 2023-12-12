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لجان الانتخاب تستقبل الناخبين فى آخر أيام الانتخابات الرئاسية بعد قليل

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 08:37 ص
لجان الانتخاب تستقبل الناخبين فى آخر أيام الانتخابات الرئاسية بعد قليل انتخابات 2024
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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تبدأ لجان الانتخاب فتح أبوابها بعد قليل، فى الساعة التاسعة صباحا، فى ثالث وآخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث بدأت عملية التصويت أول أمس الأحد، فى الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم.

وفور حضور القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح، يبدأون في التأكد من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، ثم البدء في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الساعة التاسعة صباحا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.







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