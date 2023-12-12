اليوم السابع
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كشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 04:59 م
كشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه جريمة غسل الأموال- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 10 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القليوبية، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 
قدرت تلك الممتلكات بـ 150مليون جنيه تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.






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