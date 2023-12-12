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بالشيخ زايد..

كبار السن يقبلون علي مبادرة الصحة بلجنة المدرسة اليابانية عقب الإدلاء بأصواتهم

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 01:26 م
كبار السن يقبلون علي مبادرة الصحة بلجنة المدرسة اليابانية عقب الإدلاء بأصواتهم مبادرة الصحة بلجنة المدرسة اليابانية
كتبت : أماني سمير

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أدلى عدد كبير من الناخبين، من كبار السن بأصواتهم فى اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة المدرسة اليابانية بالشيخ زايد، كما قاموا بالتوجه للجنة خاصة بمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة، هى ضمن المبادرات الرئاسية التابعة لوزارة الصحة المصرية من أجل الكشف علي كل من الضغط وقياس السكر العشوائي والاعتلال الكلوي. 
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.
 
 
 
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مبادرة الصحة بلجنة المدرسة اليابانية

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جانب من مبادرة الصحة بلجنة المدرسة اليابانية

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لجنة المدرسة اليابانية

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مبادرة الصحة بلجنة المدرسة اليابانية

 







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