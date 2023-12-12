كبار السن يدلون بأصواتهم على كرسى متحرك فى انتخابات الرئاسة ببورسعيد.. صور

بورسعيد محمد فرج

المشاركة الوطنية وحب مصر، وراء مشاركة كبار السن الانتخابات الرئاسية 2024، على كرسى متحرك رغم معاناتهم من صعوبة الحركة ، إلا أن الانتماء وحب الوطن راسخ فى قلوبهم، ومن ثم جاءوا يحدوهم الأمل ردا للجميل واختيار الرئيس فى محافظة ببورسعيد.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

جدير بالذكر، أن هناك أكثر من 533 ألف ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، سوف يدلون بأصواتهم في محافظة بورسعيد، حيث تم إعداد و تجهيز 67 لجنة ومقر انتخابي لتفتح أبوابها أمام المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية، بالإضافة ل 80 لجنة فرعية و 5 لجان للمغتربين.



كبار السن يدلون بأصواتهم على كرسى متحرك (1)



كبار السن يدلون بأصواتهم على كرسى متحرك (2)