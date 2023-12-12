كاهن كنيسة مارجرجس ببورسعيد: مصر تعيش عرس انتخابى لاختيار الرئيس.. صور

ومن جانبه أعرب القمص شنودة فتحى عن سعادته بتوافد الشباب والنساء وكبار السن علي جميع اللجان الانتخابية ، في مظهر مشرف أكد للعالم بأسره اننا خلف وطننا الغالي .

وأكد أن كنيسة مارجرجس من خلال المشاركة الوطنية فى حب مصر خصصت لجنه من شباب الكنيسة لمساعدة الناخبين للوصول الي مقرات اللجان الانتخابية الخاصة بالاقتراع في الانتخابات الرئاسيه بناء على توجيهات الأنبا تادرس مطران بورسعيد فضلاً عن توفير اتوبيسات لنقل الناخبين إلى المقرات الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.