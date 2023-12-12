قفزة بمشروعات المياه والصرف بأسوان.. محطات جديدة وإحلال وتجديد الشبكات.. صور

أسوان - صلاح المسن

تبذل الدولة المصرية والقيادة السياسية مجهودات كبيرة لتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بمختلف أنحاء محافظة أسوان، وضخ أموال واستثمارات ضخمة لدعم تلك القطاعات للارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سبل الحياة بمختلف أنحاء المحافظة.

بالتوازي مع المشروعات المقامة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري لتحسين خدمات مياه الشرب في المحافظة ورفع ضغوط المياه بشبكات التوزيع لضمان حصول جميع المواطنين على خدمة جيدة.

ومن المشاريع في مدينة أسوان، مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط الطرد بمحطتى فريال وجبل تفوق، وأيضاً الخطوط الناقلة لخزان مياه بسمة بنسبة 90% ، ومبنى محطة صرف صحى سعد زغلول حيث سوف يتم إنشاء 10خزانات مياه لتغذية المنظومة، كذلك القيام بأعمال تحسين إختبار ضغوط شبكات مياه الشرب عن طريق المناطق المعزولة.

كما تشهد أسوان، تطورا فى مجالات غير مسبوقة تهدف إلى تطوير وتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها حصول ثلاث محطات على شهادة الTSM والتى تعنى بمعايير جودة الأداء وهى محطات المعالجة الثلاثية بالحاجر بإدفو، ومحطة مياه الشرب بجبل شيشة، ومحطة المعالجة الثلاثية بكيما.

كما تم خلال الفترة الأخيرة، إقامة العديد من من الانشاءات الحديثة ومركز خدمة العملاء التى تتيح الراحة والمناخ الجيد للعاملين والعملاء وإنجاز الأعمال براحة ويسر وكذلك تطوير وتحديث الخط الساخن 125.

وهناك إجراءات تجرى حاليا في هذا الشأن من جانب الإدارة العامة للكهرباء والطاقة بالشركة في البدء فى تنفيذ مشروع تصميم وتشغيل إنشاء محطة بقدرة 20 كيلووات بمحطة جبل شيشة، وذلك بالتنسيق مع اليونيسيف، كمرحلة أولى وتستهدف التجربة بعد ذلك عددا من محطات المياه والصرف بأسوان وكوم امبو وإدفو، وذلك توفيرا للطاقة الكهربائية.

وفي محافظة أسوان، تجري مشروعات الصرف الصحى داخل 79 قرية لحياة كريمة بأسوان بالمرحلة الاولي بتكلفة 6.8 مليار جنيه، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، وتنفيذ مشروعات حياة كريمة فى مرحلتها الأولى بإجمالى شبكات 900 كم، و25 محطة معالجة، و96 محطة رفع بإجمالى تكلفة 6.8 مليار جنيه.

ففي مركز كوم أمبو من ضمن المشروعات، الذي شهدته قرية العتمور قبلى، حيث بلغت نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى إرتفاعاً ملحوظاًوتضم مشروعات إنشاء محطة للرفع وتنفيذ شبكات وخطوط للطرد والانحدار والوصلات المنزلية بالقرية الرئيسية وتوابعها .. وتضم قرية العتمور قبلي 20 من المشروعات الخدمية الجارية بقرية العتمور قبلى والتى يتبعها 18 قرية ونجع وتضم 23,6 ألف نسمة ، ومشروع إنشاء محطة تجميع الصرف الصحى بنسبة 75%.

وفي قرية فارس بمركز كوم أمبو والتى تضم 9 توابع بإجمالى 17 ألف نسمة ، تم توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى بنسب 100% ، بالإضافة لمشروع إنشاء محطة المعالجة بنسبة 90%.

وفي قرية المنشية بمركز كوم أمبو والتى تضم 21 قرية فرعية وتابع بإجمالى 40 ألف نسمة، الأعمال الجارية في انشاء محطة رفع الصرف الصحى وخطوط الطرد بنسب تراوحت ما بين 60% إلى 85%.

وفي مركز إدفو يجري من ضمن المشروعات، مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية الرئيسية بوادى الرديسية بنسبة تنفيذ 100%، و مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالفوزة غرب، ومشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالطوناب ومحطة رفع الصرف الصحى بالفوزة غرب بنسب 90% لكل منهما، علاوة على مشروع إنشاء محطة معالجة الطوناب بنسبة 85%، ويجري تكثيف الجهود المبذولة للإنتهاء من الأعمال المتبقية والبدء فى التسليم الإبتدائى لمحطتى رفع الصرف الصحى بالطوناب والفوزة بنهاية الشهر الحالى، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة الكهرباء لتوريد المحول الخاص بمحطة معالجة الطوناب تمهيداً للتشغيل التجريبى لها فى أقرب وقت.

وفي مركز نصر النوبة من ضمن القري قرية أبو هور، فالمشروعات الجارية بالوحدة المحلية لمجلس قروى أبو هور بمركز نصر النوبة والتي يتبعها 2 قرية فرعية بإجمالى 4862 نسمة، ومشروعات توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى بنسبة 55 %.

كذلك في قرية وادى النقرة ويبلغ سكانها نحو 18 ألف نسمة موزعين على 6 قرى فرعية ونجع، يجري مشروع توصيل خطوط وشبكات الإنحدار للصرف الصحى بالقرية بنسبة 90%، فضلاً عن مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحى .

وضمن قرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية فى مركزى أسوان ودراو ، يجري العمل في موقع محطة المعالجه الثلاثيه بمنطقه الكسارة التابعه لقريه أبو الريش والتى تنفذها إحدى شركات المقاولات بالتنسيق مع الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى والمقامة على مساحة 5 أفدنه وتبلغ قدرة المحطة 10.5 م3/ يوم، وجارى حالياً العمل فى أحواض التجفيف وأحواض التهوية كما قامت الشركة بالتنسيق مع الوحدة المحلية للقرية بإختيار 9 مواقع لإقامة محطات الرفع بالقرية.

ومن المقرر أن يستفيد من مشروعات الصرف الصحى بأبو الريش 46 ألفا و324 نسمة يمثلون سكان القريه وتوابعها من النجوع، وعددهم 43 تابعا، بأنه لا توجد أى مشاكل فى خطوط الطرد لتبعيتها لأملاك الدولة.

ومن أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان علي شركة المقاولون العرب على ضرورة تحقيق أعلى معدلات الإنجاز لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها بواسطة شركة المقاولون العرب داخل 22 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المشروعات ، ودخولها حيز التشغيل ليجنى المواطن ثمار سلسلة هذه الإنجازات على أرض الواقع بشكل إيجابى.

جدير بالذكر أنه جارى تنفيذ حزمة من مشروعات الإنشاء والإحلال والتجديد للخطوط والشبكات والمحطات بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومخصصة لإحلال وتجديد الشبكات والمحطات .

وقد تم الإنتهاء من البنية التحتية فى طريقى كورنيش النيل والسادات بالكامل داخل مدينة أسوان، حيث تم إنهاء مشروع الصرف الصحى بطريق السادات بطول 1400 متر وبقطر 630 مللى ، بجانب الخط الجديد لمياه الشرب بطول 2200 متر من إجمالي 3500 متر وبقطر 250 مللى وذلك من ضمن المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه بعد إنهاء المرحلة الأولى بداية من المستشفى العسكرى وحتى إستاد أسوان الرياضى بتكلفة إجمالية 44 مليون جنيه ، وأمتد بعد ذلك إلى ميدان الشرطة العسكرية بالمدخل الجنوبى ، وتم بالتوازى نهو مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بكورنيش النيل تتضمن إحلال وتجديد 1700 متر لخطي مياه الشرب والصرف الصحى بأقطار تتراوح ما بين 250 مللى إلى 400 مللى والممتدة من مسجد النصر وحتى ميدان مجدى يعقوب .

وتم استكمال العمل فى إحلال وتجديد البنية التحتية فى خطوط الصرف الصحى الجديدة بشوارع المطار وسعد زغلول والحارث والمدارس والحدادين وبتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه ، مع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشوارع وسط مدينة أسوان، وهى عباس فريد وشرق البندر وكسر الحجر والشواربى الجديد بأطوال 3 كيلو متر، وبأقطار تتراوح من 300 إلى 400 مللى بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه ، علاوة على تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى والممتدة من أمام مسجد المطار وحتى مركز شباب بدر بالشواربى الجديد وذلك بطول 930 متر حيث تم إنهاء 400 متر بقطر 400 مللى ، كما تم العمل في 530 متر بقطر 315 مللى ، وبتكلفة إجمالية 5 من جنيه.

ويتواكب مع ذلك زيادة قدرات وتحسين أداء العديد من المحطات والروافع سواء في الصرف الصحى أو مياه الشرب منها سعد زغلول والبشارية والجوزيرة والناصرية وفريال وجبل تقوق بزيادة قدراتها مع دعمها بطلمبات حديثة وبمولدات كهربائية تحسباً لحالات الطوارئ ، وكذلك تم إحلال وتجديد لروافع فى مناطق العقاد، ونجع القبة بغرب أسوان، ونجع المحطة، ليتوازى ذلك مع تزويد المنظومة بأحدث أنواع معدات وسيارات الشفط وتطهير الشبكات .

كما يجري استكمال الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب سعة 12 ألف م3 ، وبنسبة تنفيذ 70 % والممتدة من أمام ملاهى بكار وحتى أمام مدخل جبل تقوق، بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى من مدخل جبل تقوق وحتى الخزان الأرضى بطريق الفنادق لدعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بمدينة ناصر ، ومناطق وسط وغرب المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر من إجمالى أطوال 4 كيلو متر، تم العمل فى الإحلال والتجديد لهم بكورنيش النيل وكسر الحجر والسيل، وبأقطار تتراوح ما بين500 مللى إلى 800 مللى .

وكذلك عملية رفع كفاءة محطة نجع المحطة بمدينة أسوان،لتصل طاقتها إلى 200 لتر / ثانية، بدلاً من 30 لتر / ثانية، وهو ما سيعود بالإيجاب على أهالى منطقة الكرور ، والمناطق الأخرى المحيطة التى كانت تتضرر من الطفح والكسورات المتكررة ، وما كان يترتب عليه من إنقطاع لمياه الشرب.

كما تم البدء فى الحلول الجذرية للقضاء على مشكلة محطة الصرف الصحى بالكرور للحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين من أهالى المنطقة، وارتكز الحل الجذرى لنهو مشكلة شبكات الإنحدار الخاصة بمحطة الكرور، على تنفيذ برنامج زمنى مضغوط يتضمن القيام بإجراء تغيير فى خط الإنحدار المار فى 4 مناطق وهى ميدان المدخل الجنوبى بالشرطة العسكرية ، ومركز شباب الكرور قبلى، ومنطقة مستشفى مطاوع للأمراض النفسية، وكذا جامع الصيادين، وسبق ذلك إجراء الرفع المساحى، والذى تم بناءاً عليه الوقوف على أبعاد المشكلة وتحديدها بشكل كامل، وبالتالى القضاء نهائياً عليها ، وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستلام الأعمال المتعلقة بمحطة الكرور من الهيئة القومية للقيام بالإدارة والتشغيل عقب الإنتهاء من الإختبارات الكاملة للأعمال الجديدة، وإلاستجابة الأهالى لسرعة تنفيذ مشروع الخط البديل بتكلفة 48 مليون جنيه والذى سيمتد من محطة رفع نجع المحطة بطول 1.5 كم إلى محطة رفع الكرور بقطر 400 مللى للقضاء على مشكلة تكرار الكسور بخط الطرد القديم ، وتخفيف الضغوط بشكل كامل .

في نفس السياق، وفي اطار دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم إستثمار منحة وكالة التعاون السويسرى فى تحسين مياه الشرب بمناطق شرق مدينة أسوان، على 3 مراحل الأولى شملت خور عواضة والخطارية والأمبركاب بتكلفة 8.8 مليون فرنك سويسرى، والثانية الناصرية، والثالثة بمنطقة السيل بتكلفة 9.3 مليون فرنك سويسرى. ليساهم كل ذلك فى القضاء على المشاكل المزمنة التي شهدتها المدينة على مدار السنوات الماضية نظراً لتقادم وتهالك شبكات البنية التحتية من الخطوط الرئيسية والفرعية للصرف الصحى ومياه الشرب وهو الذى لا يتناسب مع الشكل الحضارى للمدينة السياحية بتأثيره السلبى على الطرق الداخلية، بجانب أنه يؤثر على إنتظام تدفق مياه الشرب بسبب تكرار وتعدد الكسورات والطفح.



مشروعات مياه الشرب فى أسوان (1)



مشروعات مياه الشرب فى أسوان (2)



مشروعات مياه الشرب فى أسوان (3)



مشروعات مياه الشرب فى أسوان (4)



مشروعات مياه الشرب فى أسوان (5)



مشروعات مياه الشرب فى أسوان (6)



مشروعات مياه الشرب فى أسوان (7)