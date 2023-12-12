قبيل غلق أبواب الاقتراع.. كثافة تصويتية ومسيرات في لجان جنوب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة الأقصر، كثافة تصويتية كبيرة فى الدقائق الأخيرة من التصويت، مساء اليوم الثلاثاء، مع تزايد الإقبال الكبيرة من السيدات والرجال على لجان التصويت فى كافة أرجاء المحافظة، للتأكيد على مشاركة جميع فئات المجتمع فى التوافد على صناديق التصويت فى اليوم الأخير.

وخرجت المسيرات الحاشدة فى محيط اللجان فى اللحظات الأخيرة من التصويت الانتخابي في آخر أيام التصويت، حيث تضم محافظة الأقصر 170 مقرا انتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن،ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.



جانب من المسيرات المسائية قبل ختام التصويت



جانب من فعاليات المسيرات الليلية على اللجان



كثافة تصويتية ومسيرات في لجان جنوب الأقصر