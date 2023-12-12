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قبل غلق باب التصويت.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية بالموبايل

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:45 م
قبل غلق باب التصويت.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية بالموبايل الانتخابات الرئاسية 2024
كتب محمد إبراهيم

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ينتهى بعد قليل ثالث أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتُجري الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهى الأحد، والإثنين، والثلاثاء الموافقة 10, 11, 12 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

ويقدم اليوم السابع لقرائه إجابات على كافة الأسئلة الشائعة المتعلقة لمعرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل فى 5 خطوات وهى :

1- يدخل الناخب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

2- الضغط على جملة استعلم عن موقفك الانتخابي.

3- إدخال الرقم القومي (14 رقمًا).

4- الضغط على كلمة استعلم.

5- يظهر مكان اللجنة الانتخابية والعنوان التفصيلي لها.

وقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، طرق تتيح الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

 







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