قاضي قضاة فلسطين: الاحتلال ينتهك القيم الدينية

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حذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، من تحول الصراع في فلسطين إلى صراع ديني، وتجاوز هذا الصراع فلسطين إلى أماكن مختلفة في العالم، إذا لم توقف إسرائيل سياستها وواصلت العدوان والقتل وانتهاك القيم الدينية وخاصة في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.



وقال الهباش، لدى مشاركته في أعمال المنتدى الإسلامي العالمي التاسع عشر المنعقد في روسيا، إن الأمر قد ينتهي بالعالم إلى دفع ثمن باهظ للغاية إذا لم يقم المجتمع الدولي بردع إسرائيل وإرغامها على الانصياع للشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.



وأضاف الهباش "أرض السلام فلسطين تعيش اليوم غياب السلام وتمر بأصعب أيامها، حيث ترتكب دولة الاحتلال المذابح والمجازر وتسفك دماء الأطفال والشيوخ والنساء وتهدم المنازل والمساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس"، موضحا أن ما يحدث الآن على أرضنا يتناقض مع كل ما جاءت به الأديان السماوية، ولا يمكن تحقيق السلام على أرضنا ولا في أي مكان آخر بوجود العدوان واضطهاد الناس، وعدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.



وأكد الهباش، أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ أكثر من مائة عام من الاستعمار والاحتلال وحرم من أرضه، وأعطيت لشعب آخر، مؤكداً أن فلسطين هي وطن الفلسطينيين التاريخي، ولا يمكن أن يتنازلوا عنها لأي أحد، ولا يمكن أن يكون لهم وطن آخر غيره.



وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة والقدس تسبب بأكثر من 70 ألف ضحية بين شهيد وجريح، منهم 8 آلاف طفل و6 آلاف امرأة استشهدوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتدمير مئات الآلاف من المنازل، مضيفاً أن كل هذا الدمار والضحايا سقطوا بسبب القنابل التي تم تصنيعها في الولايات المتحدة والتي يستخدمها الاحتلال في مجازره المستمرة.



وفي ختام كلمته، أكد الهباش أن القرار الرئيسي لوقف هذا العدوان في واشنطن، مؤكداً أن مواقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي تحول دون أي تحرك دولي لوقف العدوان، وتحتم على المجتمع الدولي ضرورة البحث في آلية عمل المؤسسات الدولية التي توقف عملها أمريكا، وضرورة تغيير آلية اتخاذ القرارات وإلزام الدول بتنفيذها دون تحكم وسيطرة من أمريكا، ووقف سياسة الكيل بمكيالين في الصراعات الدولية وغض الطرف والسكوت عندما يتعلق الأمر باسرائيل وعدوانها على الشعب الفلسطيني.