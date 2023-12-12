فنلندا تعتزم إعادة فتح معبرين حدودين مع روسيا اعتبارًا من الخميس

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تعتزم الحكومة الفنلندية إعادة فتح معبرين من أصل 8 معابر حدودية مع روسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وأعلن رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو ووزيرة الداخلية ماري رانتانن - خلال مؤتمر صحفي مشترك - إعادة فتح المعبرين الواقعين على الحدود الجنوبية الشرقية وهما إيماترا ونيرالا من الخميس وحتى الـ14 من يناير المقبل على الأقل.



وقال أوربو - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء إن قرار الحكومة بالإبقاء على باقي المعابر الستة مغلقة في الوقت الحالي، مضيفًا أن إغلاق المعابر لمدة أسبوعين كاملين نجح في وقف تدفق المهاجرين.



كانت الحكومة الفنلندية قد أغلقت بشكل مؤقت جميع المعابر على الحدود التي تمتد بينها وبين روسيا لمسافة 1340 كيلومترًا منذ أسبوعين في أعقاب تدفق مفاجئ للمهاجرين في شهر نوفمبر الماضي.



وتقول السلطات الفنلندية إن حوالي ألف مهاجر من دون تأشيرة أو وثائق صالحة وصلوا الحدود منذ شهر أغسطس وحتى نهاية شهر نوفمبر، حيث وصل أكثر من 900 مهاجر منهم خلال شهر نوفمبر وحده.