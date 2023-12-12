أشاد فريق المتابعين الدوليين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بشفافية الهيئة الوطنية للانتخابات فى الإقرار بتأخر فتح لجان معينة، والاستجابة لشكاوى الناخبين المتعلقة بطرق وإجراءات التصويت ببطاقة الرقم القومى غير السارية، وكذلك تيسير تعديل مكان لجان الاقتراع بما يتناسب مع احتياجات الناخبين من كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار الفريق - في تقرير اليوم الثلاثاء، إلى توافر مقومات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للإدلاء بأصواتهم وتوافر المعلومات والارشادات في أماكن واضحة خارج غرف اللجان الفرعية؛ فضلا عن توافر الأدوات لتنفيذ ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل رؤساء اللجان، كما جرى التأكد من استخدام أوراق التصويت الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل.
وأوضح الفريق، أنه رصد التأكد من إجراءات إدلاء الوافدين بأصواتهم بسهولة ويسر ومحاولات ضمان عدم تكرار التصويت.
ولفت إلى توافر العنصر النسائي في لجان الاقتراع من أجل التحقق من الناخبات المنتقبات، إلى جانب توافر المتطلبات الطبية في العديد من اللجان لمواجهة أي طارئ صحي قد يتعرض له الناخبين أثناء مشاركتهم.
كما لاحظ الفريق تزايد الاقبال في لجان الوافدين في مختلف المحافظات واستمرار إجراءات التأمين بشكل مكثف على مقار الاقتراع، مشيدا بالاستقبال المُقدر من رؤساء اللجان لفرق المتابعين
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة