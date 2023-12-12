وأشار الفريق - في تقرير اليوم الثلاثاء، إلى توافر مقومات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للإدلاء بأصواتهم وتوافر المعلومات والارشادات في أماكن واضحة خارج غرف اللجان الفرعية؛ فضلا عن توافر الأدوات لتنفيذ ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل رؤساء اللجان، كما جرى التأكد من استخدام أوراق التصويت الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل.

وأوضح الفريق، أنه رصد التأكد من إجراءات إدلاء الوافدين بأصواتهم بسهولة ويسر ومحاولات ضمان عدم تكرار التصويت.

ولفت إلى توافر العنصر النسائي في لجان الاقتراع من أجل التحقق من الناخبات المنتقبات، إلى جانب توافر المتطلبات الطبية في العديد من اللجان لمواجهة أي طارئ صحي قد يتعرض له الناخبين أثناء مشاركتهم.

كما لاحظ الفريق تزايد الاقبال في لجان الوافدين في مختلف المحافظات واستمرار إجراءات التأمين بشكل مكثف على مقار الاقتراع، مشيدا بالاستقبال المُقدر من رؤساء اللجان لفرق المتابعين