فرق التأمين الطبى بالإسكندرية تنتشر أمام لجان الانتخابات للكشف على الناخبين.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

قامت فرق التأمين الطبي والعيادات الطبية المتنقلة الخاصة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في محيط اللجان منذ التاسعة صباحاً وحتى موعد غلق اللجان الانتخابية

وتابعت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن قرب الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال العيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة والسكان بالمجان، والتى تشمل خدمات الكشف والعلاج مجاناً، بالإضافة لخدمات مبادرات الصحة العامة متضمنة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ومبادرة دعم صحة المرأة وخدمات التثقيف الصحي لرفع الوعي الصحي للمواطنين و تصحيح المفاهيم المغلوطة بالإضافة للرسائل الصحية المقدمة من ادارة الإعلام و التربية السكانية.

وتأكد وكيل الوزارة على التنسيق الكامل بين مديرية الشئون الصحية و جميع المؤسسات الصحية بالمحافظة لتفعيل خطة التأمين الطبي للمحافظة في حالة حدوث أى طارئ.

وأشادت بإيجابية العاملين بمديرية الشئون الصحية و حرصهم على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية و ناشدت سيادتها الجميع بالمشاركة في الاستحقاق الدستورى وعدم التكاسل عن أداء الدور الوطني بحرية كاملة.