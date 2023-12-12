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فرحة الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بمصر القديمة.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 12:56 م
فرحة الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بمصر القديمة.. صور سعادة ناخبة بعد الإدلاء بصوتها
كتب محمد سعودى

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أعرب العديد من الناخبين، عن سعادتهم البالغة بعد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجان مصر القديمة، مشيدين بالعملية الانتخابية وسهولة إجراءات التصويت ودقة التنظيم التي تجعل خطوات الاقتراع تتم بسهولة ويسر للجميع دون أي معاناة.

وتوافد الناخبون أمام اللجان الفرعية في مصر القديمة منذ فتح أبوابها في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم، واصطحب الآباء والأمهات أطفالهم خلال مشاركتهم الانتخابية.

وشهدت اللجان الفرعية فى مصر القديمة إقبالًا كثيفًا مع انطلاق اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024، وحرص الناخبون على رفع علم مصر والاستماع للاغانى الوطنية خلال فترة الانتظار أمام اللجان قبل الإدلاء بأصواتهم.

سعادة سيدة بمشاركتها في الانتخابات الرئاسية
سعادة سيدة بمشاركتها في الانتخابات الرئاسية
 
فرحة مسنة في مصر القديمة بعد الإدلاء بصوتها الانتخابي
فرحة مسنة في مصر القديمة بعد الإدلاء بصوتها الانتخابي

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

سيدة تحمل ابنتها بعد الإدلاء بصوتها الانتخابي
سيدة تحمل ابنتها بعد الإدلاء بصوتها الانتخابي
 
فرحة ناخب وابنته بعد إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية
فرحة ناخب وابنته بعد إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

ويتيح "اليوم السابع" للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التى توثق مشاركاتهم فى انتخابات الرئاسة، من خلال رسائل واتس آب على رقم 01280003799، أو من خلال صفحة اليوم السابع على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7

ناخب يحمل علم مصر داخل لجنة الاقتراع
ناخب يحمل علم مصر داخل لجنة الاقتراع
 






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