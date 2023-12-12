فتح لجان المنوفية أبوابها أمام الناخبين بانتخابات الرئاسة لليوم الثالث.. صور

المنوفية - محمد فتحى ومحمود شاكر

فتحت منذ قليل اللجان الفرعية في محافظة المنوفية ، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، داخل 500 مقراً إنتخابياً و 12 لجنة رئيسية و 574 لجنة فرعية بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين لاستقبال 2 مليون و851ألف 466 من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لليوم الثالث على التوالى .

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأنتخابات الرئاسة هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب إنتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

يشار إلى أن محافظة المنوفية، استعدت للانتخابات الرئاسية 2024 بتجهيز 500 مقر انتخابي، و12 لجنة رئيسية و574 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين. ويصل عدد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب في محافظة المنوفية، إلى 2 مليون و851 ألف صوت انتخابي موزعين على مستوى المحافظة. وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شدد على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة التواجد الميداني والتنسيق مع الجهات المعنية، بالمرور الدوري على جميع اللجان والمقرات الانتخابية، والتأكد من مدى جاهزيتها من النواحي الأمنية والخدمية واللوجيستية، بهدف تيسير العملية الانتخابية على المواطنين



فتح اللجان الفرعية بالمنوفية أبوابها أمام الناخبين (1)