غرفة عمليات "التجمع": زيادة إقبال الناخبين على اللجان في الساعات الأخيرة

كتبت إيمان علي

أكدت غرفة عمليات حزب التجمع لمتابعة الانتخابات الرئاسية، استمرار كثافة إقبال المواطنين على لجان الاقتراع في اليوم الثالث في كل المحافظات، ومن بينها المحافظات الحدودية.

وقال محمود الدسوقي أمين تنظيم الحزب ومسؤول الغرفة، إن لجان الحزب في المحافظات رصدت بدء احتشاد المواطنين منذ صباح اليوم، وقبل المواعيد الرسمية لبدء عمل اللجان الانتخابية، وسط حضور لافت للنساء والشباب.

ورصدت غرفة العمليات، الأجواء الاحتفالية من خلال المسيرات الشعبية التي عبرت عن سعادتها بالمشهد غير المسبوق في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية.

وأشار الدسوقي إلى نجاح وسائل الاعلام في نقل المشهد إلى العالم كله لتأكيد وحدة المصريين شعباً وقيادة، حول أهم أهداف المرحلة الراهنة، وهو الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة، وحماية أمنها القومي.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية. وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.