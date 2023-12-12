عمليات نادى النيابة الإدارية: إقبال كبير على لجان انتخابات الرئاسة

كتب: محمد أبو ضيف - عبد الله محمود

أكدت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية على انتظام فتح اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية 2024 بجميع محافظات الجمهورية، وبدء عملية التصويت وسط إقبال كبير من الناخبين امام اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية.

كما أكدت الغرفة على عدم رصد أية ملاحظات أو معوقات من شأنها أن تعرقل سير أعمال الاقتراع، وتتابع غرفة العمليات على مدار اليوم سير أعمال

الاقتراع.