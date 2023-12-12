عضو بحملة المرشح عبد الفتاح السيسي: المشاركة بالانتخابات غير مسبوقة فى تاريخ مصر

كتب أحمد عبد الرحمن

أشاد النائب عصام هلال، عضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بالإقبال الذي وصفه بالتاريخي في الانتخابات، في مشهد تاريخي غير مسبوق في الانتخابات المصرية.

وتابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "نتوقع الوصول لنسب مشاركة غير مسبوقة فى ضوء ما رصدناه على الأرض، وهو حضور غير مسبوق (مصر حاضرة) في هذه الانتخابات شارك فيه الجميع الشباب والمرأة لكن كل أطياف المجتمع المصري متواجدة في الانتخابات جغرافياً ونوعياً".

وأوضح أن التحدي الرئيسي الذي خشيته حملته أن تنخفض نسب التصويت بسبب مقولة "مرشحنا ناجح ناجح"، والكل عمل بجدية لزيادة الوعى القضاء على تلك الشائعة أو المقولة الخبيثة، الأمر الذي كان سيؤدي لتراجع نسب المشاركة.

ورداً على حملة المرشح فريد زهران حول ما يسمى شراء الأصوات فيما يعرف بالمال السياسي، قال: "أستطيع أن أزعم أن هذه الانتخابات من أنقى الانتخابات التي جرت في التاريخ السياسي القريب ولا يوجد شراء للأصوات".

وواصل: "من رصد ذلك كان عليه التقدم ببلاغات للهيئة الوطنية للانتخابات، ولكن نحن كحملة لم نرصد شيئا من ذلك لأي حالة من حالات الرشاوى بالمال السياسي، وبالتالي غير هذا الكلام هو كلام مرسل".