اليوم السابع
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عروض فنية وفلكلور نوبى لدعم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بأسوان.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 01:48 م
عروض فنية وفلكلور نوبى لدعم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بأسوان.. صور عروض فنية وفلكلور نوبى بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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شاركت فرقة أسوان للفنون الشعبية، بقيادة شعبان حسين، فى تقديم عروض فنية للفلكلور الأسوانى والنوبى أمام لجان الانتخابات بمدينة أسوان، لدعم مشاركة المواطنين خلال اليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وتوافد المواطنون على لجان الانتخابات المختلفة، للمشاركة فى اليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسة، بعد تزايد الإقبال على التصويت خلال فترة الظهيرة.
 
يشار إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية تم تجهيزهم داخل 223 لجنة رئيسية، وبلغ عدد الناخبين بمحافظة أسوان نحو مليون و89 ألف و664 ناخباً، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية عامة، وهي "قسم أول أسوان، وقسم ثان أسوان، ومراكز أسوان وأبوسمبل ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو".
 
عروض-فنية-وفلكلور-نوبى-لدعم-المشاركة-فى-الانتخابات-الرئاسية-بأسوان-(1)
عروض-فنية-وفلكلور-نوبى-لدعم-المشاركة-فى-الانتخابات-الرئاسية-بأسوان-(1)

عروض-فنية-وفلكلور-نوبى-لدعم-المشاركة-فى-الانتخابات-الرئاسية-بأسوان-(2)
عروض-فنية-وفلكلور-نوبى-لدعم-المشاركة-فى-الانتخابات-الرئاسية-بأسوان-(2)

عروض-فنية-وفلكلور-نوبى-لدعم-المشاركة-فى-الانتخابات-الرئاسية-بأسوان-(3)
عروض-فنية-وفلكلور-نوبى-لدعم-المشاركة-فى-الانتخابات-الرئاسية-بأسوان-(3)

عروض-فنية-وفلكلور-نوبى-لدعم-المشاركة-فى-الانتخابات-الرئاسية-بأسوان-(4)
عروض-فنية-وفلكلور-نوبى-لدعم-المشاركة-فى-الانتخابات-الرئاسية-بأسوان-(4)

عروض-فنية-وفلكلور-نوبى-لدعم-المشاركة-فى-الانتخابات-الرئاسية-بأسوان-(5)
عروض-فنية-وفلكلور-نوبى-لدعم-المشاركة-فى-الانتخابات-الرئاسية-بأسوان-(5)

عروض-فنية-وفلكلور-نوبى-لدعم-المشاركة-فى-الانتخابات-الرئاسية-بأسوان-(6)
عروض-فنية-وفلكلور-نوبى-لدعم-المشاركة-فى-الانتخابات-الرئاسية-بأسوان-(6)

 







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