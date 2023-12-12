عروسان يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية 2024 بشمال سيناء

شهدت لجنة مدرسة الشهداء الإعدادية بقسم رمانه فى شمال سيناء، قيام عريس وعروسته بالإدلاء بصوتيهما فى انتخابات الرئاسة ليلة زفافهما.

وقام العريس نبيل سليمان باصطحاب عروسه ريم سلامة لمقر اللجنة والمشاركة فى الانتخابات.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة شمال سيناء، 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، و40 مقرا، بعدد أصوات انتخابية 299 ألفا و32 صوتا.

قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم توفير مولدات احتياطية للكهرباء لتشغيلها فى حالة الطوارئ، ونظافة وإنارة محيط اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات إسعاف فى محيط اللجان ونقاط طبية، وتوفير مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب توفير مقاعد متحركة أمام اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى.