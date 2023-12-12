اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 07:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

عروسان يدليان بصوتهما بلجنة الملاحة بسيدى سالم فى كفر الشيخ

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 07:05 م
عروسان يدليان بصوتهما بلجنة الملاحة بسيدى سالم فى كفر الشيخ عروسان يدليان بصوتهما بلجنة الملاحة
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص عروسان على الإدلاء بصوتهما بمحافظة كفر الشيخ، فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، بلجنة قرية الملاحة الثانوية المشتركة التابعة لمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ.

كما استقبل المستشار مدحت بهجت عبد الجواد رئيس اللجنة الفرعية بمدرسة الملاحة الثانوية المشتركة بسيدى سالم، رقم 58 بقرية الملاحة بكفر الشيخ، العريس أحمد محمد دومة بصوته فى الانتخابات، واصطحب عروسه للجنة الانتخابية، من أجل المشاركة الإيجابية فى هذه الانتخابات، وأكد خلال مشاركته فى التصويت للانتخابات أنه حرص على أداء صوته فى هذه الانتخابات حرصًا منه على المشاركة فى هذا الإستحقاق الانتخابى، وسط حالة من الفرحة والسرور داخل القرية.

واستعدت محافظة كفر الشيخ للانتخابات الرئاسية، بتجهيز 14 لجنة عامة و508 مراكز انتخابية بـ 524 لجنة فرعية، تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات، كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت فى المحافظة مليونى و339 ألف و800 ناخب.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، جميع أجهزة المحافظة برفع درجة الاستعداد خلال الانتخابات الرئاسية، بوجود خطة للطوارئ تتضمن توزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفورى، كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولًا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان.

كما كلف، رؤساء المراكز والمدن، بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، والتأكد من سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وأماكن انتظار لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم.

 عروسان يدليان بصوتهما بلجنة الملاحة بسيدي سالم بكفر الشيخ

عروسان يدليان بصوتهما بلجنة الملاحة بسيدي سالم بكفر الشيخ







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثالث

اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

آخر يوم لانتخابات الرئاسة

اليوم الاخير لانتخابات الرئاسة

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

غلق باب اللجان

غلق التصويت

انتهاء تصويت الانتخابات الرئاسية

الفرز

فرز الأصوات

فرز أصوات الانتخابات

فرز لجان الانتخابات

فرز الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة