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طيار مدنى يدلى بصوته فى مطار القاهرة فور وصول رحلته: الاستحقاق الأهم

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 02:56 م
طيار مدنى يدلى بصوته فى مطار القاهرة فور وصول رحلته: الاستحقاق الأهم
كتب أحمد مصطفي

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رصد اليوم السابع قيام أحد الطيارين بالإدلاء بصوته بأحد لجان مطار القاهرة، حيث قال كابتن طيار خالد عبد النور أنه فور وصول رحلته من بانكوك أصر على التوجه للإدلاء بصوته بمطار القاهرة الدولى ،مضيفا أن هذا واجب مقدس وأهم إستحقاق إنتخابى ولابد من القيام بالواجب والتصويت ،وثمن قيام مطار القاهرة بتوفير لجان لإمكانية الإدلاء بالتصويت فيها لمن تضطر ظروف عملهم التواجد بالمطار .
 
وكانت شركة ميناء القاهرة الجوى قد وفرت لجنتين للوافدين من خارج القاهرة والذى تضطرهم ظروف عملهم التواجد بمطار القاهرة، وذلك للتصويت بالإنتخابات الرئاسية 2024.
 

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

 







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الفرز

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معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

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الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

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فريد زهران

عبد السند يمامة

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