طوابير للناخبين فى لجان دار السلام للتصويت باليوم الأخير بانتخابات الرئاسة

كتب- هاشم الفخراني

شهدت لجنة مدرسة " المعمارية " بمنطقة دار السلام إقبالا كثيفا من الناخبين سواء رجال أو سيدات، ظهر اليوم الأخير من انتخابات الرئاسة 2024.

واصطف الناخبون أمام اللجان الفرعية بدائرة دار السلام، استعدادا للإدلاء بأصواتهم، وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب ا نتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.