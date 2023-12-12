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طوابير الناخبين فى لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 04:51 م
طوابير الناخبين فى لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة.. صور الانتخابات الرئاسية 2024
كتب محمود راغب - ندى سليم - تصوير كريم عبد العزيز

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تشهد لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بروكسى بمصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، إقبال ملحوظ من الناخبين، حيث اصطف الناخبين فى طوابير على اللجان تزامنا مع استئناف التصويت بعد انتهاء ساعة الراحة.
 
 
واصطف الناخبين فى أعداد ملحوظة على اللجان حرصا على الإدلاء بأصواتهم عقب استئناف التصويت فى آخر أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.
 
 
ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.
 
 
وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.
 
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
 
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (1)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (1)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (2)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (2)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (3)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (3)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (4)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (4)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (5)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (5)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (6)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (6)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (7)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (7)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (8)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (8)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (9)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (9)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (10)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (10)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (11)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (11)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (12)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (12)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (13)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (13)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (14)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (14)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (15)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (15)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (16)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (16)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (17)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (17)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (18)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (18)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (19)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (19)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (20)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (20)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (21)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (21)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (22)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (22)

لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (23)
لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة (23)
 
 






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