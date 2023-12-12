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طوابير الناخبين أمام لجان منطقة المعصرة بحلوان ثالث أيام الانتخابات

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 12:04 م
طوابير الناخبين أمام لجان منطقة المعصرة بحلوان ثالث أيام الانتخابات طوابير أمام لجان منطقة المعصرة بحلوان في ثالث أيام الانتخابات
كتب سيد حسنى

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شهدت لجان منطقة المعصرة بحلوان أعداد كبيرة من الناخبين ، نحو صناديق الاقتراع للتصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وشهد اليوم الثالث للانتخابات طوابير أمام اللجان من الناخبين، لوعي المواطن المصري وإدراكه بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

وجهزت محافظة القاهرة كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8.2 ملايين ناخب، موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية 2023، التي ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجارى.

ووفرت المحافظة عددا من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، كما خصصت هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة عددا من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

كما حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، ووضع إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

طوابير أمام لجان منطقة المعصرة بحلوان في ثالث أيام الانتخابات (1)
طوابير أمام لجان منطقة المعصرة بحلوان في ثالث أيام الانتخابات 

 

طوابير أمام لجان منطقة المعصرة بحلوان في ثالث أيام الانتخابات (2)
طوابير أمام لجان منطقة المعصرة بحلوان في ثالث أيام الانتخابات 






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معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

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الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

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فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

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الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



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