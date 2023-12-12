طوابير الناخبين أمام اللجان قبل غلق باب التصويت فى ثالث أيام الانتخابات بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت لجنة رقم 27 بمدرسة محمد الدمرداش الابتدائية بمدينة أسوان، طابور للناخبين يضم العشرات من الوافدين، وذلك قبل إغلاق باب التصويت فى اليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل غلق لجان الإنتخابات الرئاسية 2024، حشود كبيرة من المواطنين وسط ترديد الأغانى الوطنية ، ورفع أعلام مصر.

يشار إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية تم تجهيزهم داخل 223 لجنة رئيسية، وبلغ عدد الناخبين بمحافظة أسوان نحو مليون و89 ألفا و664 ناخباً، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية عامة، وهي "قسم أول أسوان، وقسم ثان أسوان، ومراكز أسوان وأبوسمبل ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو".