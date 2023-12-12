اليوم السابع
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طوابير الشباب تزين لجان المنيا فى الفترة المسائية للانتخابات الرئاسية.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:57 م
طوابير الشباب تزين لجان المنيا فى الفترة المسائية للانتخابات الرئاسية.. صور جانب من طوابير الانتخابات
المنيا- حسن عبد الغفار

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تشهد لجان المنيا، إقبالا كبيرا وطوابير للشباب والفتيات أمام اللجان الانتخابية للمشاركة فى الانتخابية الرئاسية 2024، وشهدت لجنة الوافدين طوابير كبيرة أمام أبواب اللجان من الطلبة والطالبات، وذلك لحرصهم على المشاركة فى العملية الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم فى صناديق اللجان.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واستعدت محافظة المنيا للعملية الانتخابية، بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية بإجمالي 585 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و689 ألفا و5 ناخبين، ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مع تقديم الدعم اللوجيستي. 
 
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قرر إلغاء الإجازات والراحات ورفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة، مؤكداً أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمي فقط يُسهم في اتمام العملية الانتخابية وإخراجها بشكل متحضر، موجهاً بتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة وكذلك إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول.
 
وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز واللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كافٍ من المقاعد بكافة المراكز الانتخابية لاحتواء المواطنين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين بما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم.
طوابير الشباب تزين لجان المنيا (1)
طوابير الشباب تزين لجان المنيا (1)

طوابير الشباب تزين لجان المنيا (2)
طوابير الشباب تزين لجان المنيا (2)

طوابير الشباب تزين لجان المنيا (3)
طوابير الشباب تزين لجان المنيا (3)

طوابير الشباب تزين لجان المنيا (4)
طوابير الشباب تزين لجان المنيا (4)

طوابير الشباب تزين لجان المنيا (5)
طوابير الشباب تزين لجان المنيا (5)






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