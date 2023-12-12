"طلاب من أجل مصر" بجامعة مطروح تنظم مسيرة حاشدة للمشاركة فى انتخابات الرئاسة

كتبت لبنى عبد الله

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية التربية الرياضية بجامعة مطروح مسيرة حاشدة لمسافة 2 كيلومترتحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى يوسف النجار رئيس جامعة مطروح والأستاذ الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالاشتراك مع جميع طلاب الكلية بقيادة الأستاذ الدكتور ياسر غنيم رائد عام الأسرة ومنسق الانشطة الطلابية بالجامعة وعميد كلية التربية الرياضية بالاشتراك مع كافة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية

وقد بدأت المسيرة من مقر الكلية بالملعب الخماسي سيرا على الاقدام حتى مقر اللجنة الانتخابية للمغتربين بادارة مطروح التعليمية وذلك أثناء إقامة الانتخابات الرئاسية وتأكيدا من طلاب الاسرة والكلية على ضرورة واهمية مشاركة الجميع في هذا الاستحقاق الديموقراطي وحرصهم الشديد على الادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية وحث باقي طلاب وطالبات الجامعة على المشاركة وتاكيدا على أهمية الوعي بالدور الفعال للفرد في الحياة السياسية وخاصة الانتخابات التي تحدد مستقبل الوطن والتي تشكل فرصة حقيقية لتغيير مسار الأمور نحو الأفضل وأن كل صوت يحمل وزنًا كبيرًا في بناء مستقبل الأجيال القادمة.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.