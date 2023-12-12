طقس مطروح اليوم.. أمطار خفيفة وأجواء معتدلة ولطيفة.. صور

مطروح - حسن مشالي

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل سقوط أمطار خفيفة لوقت قصير، قبل أن تتوقف وتعود الشمس للسطوع، بعد تحرك السُحُب الخفيفة تجاه الجنوب، وسادت أجواء معتدلة ولطيفة عقب هطول الأمطار الخفيفة.

وتشهد مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم الثلاثاء، أجواء غائمة جزئياً مع مع سطوع الشمس المتقطع، وطقس معتدل نهاراً بارد ليلاً، وتسجل درجات الحرارة، الصغرى 14 درجة والعظمى 22 درجة مئوية، مع توقعات بتكاثر السُحُب المتوسطة والكثيفة وفرص لسقوط الأمطار خلال فترة المساء.

ويكون الطقس شتوي مائل للبرودة نهاراً، على مختلف المناطق، وتنشط تيارات الهواء البارد في بعض الأوقات في المناطق الشاطئية والمفتوحة، ويزداد الشعور بالبرودة أكثر خلال فترات المساء، على كافة الأنحاء، التي تشهد إنخفاضاً في درجات الحرارة ليلا.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء، وينتظر.



اثار-الامطار-الخفيفة-في-شوارع-مطروح



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