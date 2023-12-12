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طفل ببدلة عسكرية فى لجنة بالجمالية: بحب السيسى ونفسى أكون ظابط لما أكبر

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 03:13 م
طفل ببدلة عسكرية فى لجنة بالجمالية: بحب السيسى ونفسى أكون ظابط لما أكبر الطفل ياسين ببدلة الجيش فى الجمالية
كتب محمد تهامى زكى

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حب الوطن شعور واجب على كل أب وأم زرعه داخل أطفالهم منذ الصغر لينشئوا فى بيئة خصبة تساعد على نمو الشعور بالفخر والانتماء بداخلهم تجاه بلدهم، خاصة إذا كانت بلد عظيمة بحجم مصر الحبيبة.

هذا الشعور الوطنى تجسد واقعيًا على أرض الواقع تزامنًا أيضًا مع حدث وطنى هام فى تاريخ مصر المعاصر وهو الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، واختيار رئيس يقود البلد الفترة المقبلة، عندما اصطحبت أسرة طفلها البالغ من العمر 8 أعوام معها لتعريفه بحقوقه وواجباته تجاه بلده واستخدام هذه الحقوق فى اختيار مستقبله ومستقبل بلاده كأبلغ دليل على أن حب ليس بالكلام ولكن بالفعل، وأيضاً تجسيدا حقيقيا لمقولة الشاعر الكبير أحمد شوقى حينما قال "التعليم فى الصغر كالنقش على الحجر".

الطفل ياسين يغمس اصبعه في الحبر الفسفوري
الطفل ياسين يغمس اصبعه في الحبر الفسفوري
 
ياسين نفسه لما يكبر يبقي ظابط
ياسين نفسه لما يكبر يبقي ظابط

فى لجنة مدرسة الفردوس الرسمية للغات فى الدراسة بقسم الجمالية، ظهر الطفل ياسين رشاد مع والدته وشقيقته مرتديا بدلة الجيش المصرى حامى حما الوطن والمحبب لقلوب الجميع الصغار قبل الكبار، وقال ياسين لـ"اليوم السابع": "نزلت مع ماما عشان انتخب السيسى وأنا بحب مصر أوى وكمان بحب الجيش ونفسى لما أكبر أكون رائد".

المفاجأة أن هذا الطفل بعدما غمس اصبعه فى الحبر الفسفورى، وجه رسالة للمواطنين الذين تخلفوا عن العرس الديمقراطى والأجواء الاحتفالية الرائعة التى تشهدها مصر خلال هذه الفترة، قائلاً: "انزلوا عشان خاطر مصر وعشان يكون عندكم مسؤولية للبلد".

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

ياسين يرافق أسرته داخل لجنة الانتخابات
ياسين يرافق أسرته داخل لجنة الانتخابات
 
ياسين يرتدى بدلة عسكرية داخل لجنة الانتخابات
ياسين يرتدى بدلة عسكرية داخل لجنة الانتخابات

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

ويتيح "اليوم السابع" للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التى توثق مشاركاتهم فى انتخابات الرئاسة، من خلال رسائل واتس آب على رقم 01280003799، أو من خلال صفحة اليوم السابع على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7

ياسين يشارك أسرته فرحته التصويت في الانتخابات الرئاسية
ياسين يشارك أسرته فرحته التصويت في الانتخابات الرئاسية
 






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