طارق خضر محافظ دمياط الأسبق يدلى بصوته في لجنة الأورمان بالدقي.. صور

منة الله حمدى

أدلى اللواء طارق خضر محافظ دمياط الأسبق بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة مدرسة الأورمان الثانوية للبنات في الدقي. وذلك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

وتتواصل، اليوم الثلاثاء، عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، لليوم الثالث على التوالى من أيام التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية بعد قليل، ذلك وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وبدأت عملية التصويت أول أمس الأحد، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، في الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.