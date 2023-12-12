اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:46 م
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ضبط 175 طربة حشيش بقيمة 1.5 مليون جنيه بالإسكندرية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 04:56 م
ضبط 175 طربة حشيش بقيمة 1.5 مليون جنيه بالإسكندرية حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,250 كيلو جرام)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000جنيه تقريباً).

 

 







حشيش

مواد مخدره

اخبار الحوادث




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